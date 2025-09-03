住宅街などにクマが出没した際に、市町村の判断で猟銃の使用が可能になる改正法が1日施行されましたが、石川県内では8割近くの市町が当面は制度を運用できないことが分かりました。クマの出没をめぐっては、これまで住宅密集地での猟銃の使用が禁止され、人に危害が及ぶといった緊急時に限って警察官の命令で猟銃の使用が認められていました。しかし、市街地への出没が相次ぎ、より迅速な対応が求められることから、1日、改正鳥獣