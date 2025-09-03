佐々木はポストシーズンの戦力となれるのか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間9月2日、敵地でアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発登板し、初回に2本塁打を浴び、5回69球3安打2奪三振4失点という内容で、敗戦投手となっている。【動画】メジャー復帰へ！佐々木朗希が3Aでリハビリ登板を行う佐々木は右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしており、マイナーでのリハビリ登板は4度目。今回最