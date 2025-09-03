JR西日本は、今後台風15号に発達する恐れがある熱帯低気圧の接近に伴い、9月5日(金)以降、中国エリアで列車の運転を取りやめる可能性があると発表しました。詳しい日時や運転計画は、決まり次第発表するとしています。（2025年9月3日午後5時の情報）