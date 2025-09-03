北海道乙部町で家庭菜園のスイカが食い荒らされているのが見つかりました。クマによる食害の可能性があるとして、警察が注意を呼び掛けています。被害があったのは乙部町緑町の家庭菜園です。９月３日午前９時まえ、「スイカの残骸が道に落ちている」と１１０番通報がありました。警察によりますと、被害にあった住民は「きのう午前６時ごろにスイカ２個が食い荒らされてるのを見つけた」と話していたということです。周辺でクマの