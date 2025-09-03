強豪リヴァプールで日本代表MF遠藤航とともにプレーしていたポルトガル代表FWディオゴ・ジョタ。7月3日にスペインで交通事故により、弟アンドレ・シウヴァとともに亡くなった。28歳のジョタには、妻と3人の幼い子供がいたこともあり、サッカー界は大きな悲しみに包まれた。そのジョタがポルトガル代表で背負っていた21番は、ルベン・ネヴェスが引き継ぐことになった。ロベルト・マルティネス代表監督は、「彼はジョタの親友だった