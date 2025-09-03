２０２５年もコメの収穫の時期がやってきました。北海道当別町では鈴木知事が稲刈りを行い、生産者への感謝とコメの収穫を祝いました。全道各地で始まった稲刈り。鈴木知事は当別町を訪れ、自ら収穫を行い、生産者への感謝と道産米への思いを述べました。（鈴木直道知事）「消費者の皆さんはおいしく食べる、そして生産者のみなさんはこれからもコメを生産することができる、この環境を作るための大切な取り組みになるので、道産米