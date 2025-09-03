オリンピックの金メダリストが万博会場に登場。スポーツ庁長官として、イベントをＰＲしました。万博会場のステージに現れたのは、２００４年アテネオリンピックのハンマー投げで優勝した室伏広治さん（５０）。長官を務めているスポーツ庁のイベントが万博で９月３日、始まりました。会場では、自ら考案した紙風船を使ったエクササイズを来場者に伝授しました。（スポーツ庁室伏広治長官）「もったままひねる。腰を落と