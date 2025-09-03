◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2025年9月3日ZOZOマリン）ロッテの木村優人投手（20）が4日の日本ハム戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。日本ハムは達孝太投手が先発する。高卒2年目の木村は今季19試合に登板して2勝0敗、防御率2・63。先発は今回が6試合目で、前回8月19日の楽天戦は6回5安打2失点で勝敗が付かなかった。右腕は「前回登板は自分の感覚の中でバランスがあんまり良くなかったんで、ボール先行