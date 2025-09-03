関東は3日（水）夜の初めごろにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。低い土地の浸水、地下施設への浸水、河川の増水などに厳重な警戒が必要です。落雷による停電や、突風にも注意が必要です。また、日本の南の熱帯低気圧は今後、台風にまで発達して、5日（金）にかけて西・東日本を進む見込みです。4日（木）は西日本の太平洋側で大雨となり、遅い時間には東海や関東にも発達した雨