映画「海辺へ行く道」に出演する唐田えりか 2025年8月29日より公開中の映画「海辺へ行く道」に出演する唐田えりか。映画「海辺へ行く道」についてのインタビューはこちら唐田は高校2年生のときに芸能活動を始め、2015年女優デビュー。翌16年にソニー損保のCMで注目を浴び、2018年、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門参加作品に選出された映画「寝ても覚めても」でヒロイン・朝子役を務めた。「極悪女王」「ナミビアの砂