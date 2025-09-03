麻薬取締法違反の疑いで俳優清水尋也容疑者（26）が警視庁に逮捕されたことを受け、所属事務所「オフィス作」は3日、「弁護士を通して事実確認を進めていく。ご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申し上げます」などとするコメントを公式サイトで発表した。NHKによると、9月29日放送開始の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演予定だったが取りやめたという。清水容疑者は現在放送中のTBS系ドラマ「19番目のカルテ」に出演。TB