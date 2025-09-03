【北京＝田村美穂】中国の習近平(シージンピン)政権は３日午前、北京の天安門広場で「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードを行った。中国の温家宝（ウェンジアバオ）元首相や曽慶紅元国家副主席、習近平（シージンピン）国家主席の「盟友」とされ、１期目政権で汚職摘発を指揮した王岐山（ワンチーシャン）前国家副主席ら共産党の長老も出席した。国政助言機関・人民政治協商会議（政協）の前主席、汪洋（ワンヤン）氏や、