気象台は、午後5時12分に、洪水警報を奈良市西部、生駒市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を奈良市西部、生駒市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】奈良県・奈良市西部、生駒市に発表 3日17:12時点北部では、3日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奈良市西部□大雨警報【発表】・浸水3日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警