住宅を購入する際に、多くの人は住宅ローンを組むでしょう。35年や40年など、返済期間は長期にわたるため、定年後もローンを払い続ける場合もあります。 ただし、定年時にもらえる退職金をローン返済に充てる方法もあります。今回の事例では、退職金800万円を繰り上げ返済に充てたいとのことですが、家族からは「やめた方がいいのでは？」と言われているようです。 今回の記事では、定年後もロー