ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記が、訪問先の中国・北京で会談を行いました。両首脳は同じ車で会場入りするなど、親密さをアピールしています。【映像】会談の様子プーチン大統領と金総書記は、プーチン大統領の専用車「アウルス」で首脳会談会場の釣魚台迎賓館に到着しました。約1年3カ月ぶりに行われた直接会談でプーチン大統領は、ロシア西部クルスクでの戦闘に北朝鮮軍が参戦したことに触れ、「北朝鮮の兵