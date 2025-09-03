お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」に出演。女性のマウントの取り合いに衝撃を受けた。番組では「女性500人に聞いた令和のストレス」をテーマに、出演者は再現VTRをモニタリングした。VTRではお笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃと信子が演じる既婚女性が、磯山さやか演じる未婚女性に「自由に恋愛できるって羨ましい」、「自由な時間がある