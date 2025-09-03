農水省によると25年産米は56万トンの増産だが、コメ価格は下がるのだろうか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「JAは60kg3万円という過去に例のない概算金を農家に提示した。これは生産量が増えても、政府備蓄米の在庫がなくなったことを理由に、それ以上のコメを政府に買い取らせることを織り込んでいるからだ。コメ・バブルと呼べるような価格上昇が続くだろう」という――。写真＝時事通信フォト政府備蓄米を