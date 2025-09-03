3ヵ月遅れで発売された最高級仕様に反響集まる！トヨタは2025年5月23日、人気のSUV「カローラクロス」の一部改良モデルを発表し、同日から販売を開始しました。この改良では、デザインや機能性が大きく進化し、特に新たに追加された最上級グレード「GR SPORT」が注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”新型「“5人乗り”コンパクトSUV」です！（30枚以上）同グレードは同年8月4日から販売が開始され