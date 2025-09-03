兵庫県・淡路市の戸田敦大市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、「淡路島の玄関口である淡路市は、飽きのこない観光地。少子高齢化や人口減少といった課題に“オール淡路”で取り組んでいきたい」と、市の魅力や市政について語った。淡路市の魅力について語る戸田敦大市長（ラジオ関西スタジオにて）淡路島の北部にある淡路市は、2005（平成17）年4月1日に、旧津名、淡路、北淡、一宮、東浦の各町が合併して誕生した