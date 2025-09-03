気になる男性がいたら、「甘え上手」を武器にして、なんとか気を引きたいもの。とはいえ、あまりに自分勝手な都合で男性を頼ろうとすると、「図々しい」と嫌われてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性284名に聞いたアンケートを参考に、「甘え上手と紙一重？男性に敬遠される『図々しい頼り方』」をご紹介します。【１】「私が頼むんだから、いいよね？」などと、自分の影響力を過信する「自分を何様だと