◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝横浜ＦＭ―柏（３日・日産スタジアム）横浜ＦＭが３大会連続４強入りへ、準々決勝で柏とホーム＆アウェーで対戦する。ＡＣＬＥに出場していたため、横浜ＦＭは準々決勝からの参戦。リーグ２位と好調の柏には５月のリーグ戦で０―２で敗戦しており、その雪辱もかけた戦い。直近のリーグ戦の神戸戦（０●１）から先発を８人入れ替え、今夏新加入のオナイウ情滋が公式戦初先発する。以下が横浜ＦＭの