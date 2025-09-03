４月に老衰のため亡くなった俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんの訃報に接し、日本テレビ系人気刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で共演した俳優・竜雷太が３日、スポーツ報知にコメントを寄せ、露口さんを悼んだ。露口さんは舞台となった七曲署のナンバー２で警部補の「山さん」こと山村精一を演じ、竜は「ゴリさん」こと石塚誠役で共演した。竜は「山さん、お疲れ様でした。捜査終了です。会議室で打ち上げが用意されてます