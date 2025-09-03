◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３日・みずほペイペイドーム）オリックスは元謙太外野手が神戸市内の病院を受診し、右鎖骨下静脈血栓症と診断されたことを発表した。元は８月１９日のウエスタン・くふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）を最後に実戦を離れ、８月末からチームを離脱。入院はせず回復に務め、今後の活動は医師と相談しながら決めていく予定だ。血栓症は血液中にできた血の塊が血管をふさぐことで、障