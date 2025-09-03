3日午後5時ごろ、福岡管区気象台は、発達する熱帯低気圧に関する気象情報を発表しました。福岡県では、4日昼すぎから夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また、4日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。熱帯低気圧は、3日午後3時には南大東島の南南東にあって、1時間におよそ25キロの速さで北北西へ進んでいます。熱帯低気圧は今後、発達しながら北北