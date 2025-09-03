「キャプテン翼 大空翼」2830万円（参考価格）岡山高島屋 大黄金展 金製品の展示・販売会が3日、岡山市のデパートで始まりました。最も高い商品の価格は8億円以上です。 （宮川周三リポート）「高さが2m以上ある等身大のミロのヴィーナス。凹凸までしっかり再現されていて、見ているだけで迫力があります」 パリのルーブル美術館に展示されているミロのヴィーナスを再現したもので