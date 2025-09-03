アイドルデュオ『Wink』として一時代を築き、来年にはソロデビュー30周年を迎える歌手・俳優の相田翔子（55）。彼女の地元、東京・東村山で紡がれた“大スター”との秘話を語る。【前後編の後編。前編から読む】「背中がまる見え」の貴重なショット＊＊＊2021年に東村山市民の有志による呼びかけで、東村山駅東口に“アイーン”のポーズをした志村けんの銅像が寄贈された。地元の星はこの世を去った今もなお愛され続けて