オリックスは３日、元謙太外野手（２３）が神戸市内の病院を受診し、「右鎖骨下静脈血栓症」と診断されたと発表した。今後の活動については臨時医師と相談の上、進めていく予定という。元は中京校から２０２０年ドラフト２位で入団。２２年に１軍デビューし、今季は３１試合の出場で打率・１４３で、７月２７日のソフトバンク戦を最後に１軍出場はなかった。ファームでは打率・２６３、１本塁打、１５打点。