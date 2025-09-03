琵琶湖を舞台にした夏の風物詩『Iwataniスペシャル鳥人間コンテスト2025』がきょう3日、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで午後7時から放送される。【写真】オオーッ！ すごいフライトが連発だった2025年『鳥人間コンテスト』「空を飛びたい」という人間の根源的な夢に挑み続け、今年で47回目。大会は、7月26日〜27日に滋賀県彦根市松原湖岸で開催され、「鳥人間の歴史を塗り替える大記録が誕生」した。この感動の様子が