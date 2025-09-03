歌手の真田ナオキ（３５）が３日、都内で同日に発売した新曲「一匹狼のブルーズ」発売記念スペシャルイベントに登壇した。事前に抽選で選ばれたファン１００人を前にスペシャルイベントを開催。「２４６」「Ｎｉｎａ」を披露し、圧巻の歌唱力で沸かせた。「恵比寿」ではサプライズゲストとして、ものまね芸人・レッツゴーよしまさ（３６）が登場。本人さながらの歌唱とコミカルな動きで盛り上げた。レッツゴーよしまさは一度