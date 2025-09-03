歌手の氷川きよし（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。アーティスト写真の撮影の様子を明かした。氷川は「撮影中、何を着ればいいかわからなくなり」と書き出し、撮影の様子を公開。白い衣装を身にまとい、ポーズを決める様子を収めた写真を投稿したが、「パニックになり、悩んだ果て白の布を急遽、全身に巻き付けてアーティスト写真にした」と驚きの裏側を明かした。最近では「綺麗に衣装を着たい！元気にステージ