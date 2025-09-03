3度目の防衛戦へ向けた練習を公開したWBOバンタム級王者の武居由樹＝横浜市の大橋ジム世界ボクシング機構（WBO）バンタム級王者の武居由樹（大橋）が3日、3度目の防衛戦（14日・IGアリーナ）へ向けた練習を横浜市内の所属ジムで公開し「ここまでは完璧な仕上がり。がんがん前に来る相手できつい試合になるが、覚悟を決めて倒したい」と意気込みを語った。同級1位で指名挑戦者のクリスチャン・メディナ（メキシコ）と闘う。この