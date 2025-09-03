ウクライナ・キーウで建設中の集合住宅（ウクライナ住宅開発業者協会提供・共同）ロシアの侵攻を受けるウクライナの北部や西部で、住宅価格の高騰が続いている。戦火で居住地を追われた人たちが前線から離れた地域に集中し、侵攻前に比べて価格が5割上昇した地域も。新築物件の建設は徐々に増えているが、戦争への動員による人手不足も深刻化。市場の需要を満たせていない。「激しい攻撃があった後でも、不動産会社には朝から