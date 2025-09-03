日台与党による会合に出席した（左から）自民党の岩田和親国防部会長、星野剛士外交部会長、台湾・民進党の郭国文、陳冠廷両立法委員＝3日、台北（共同）【台北共同】自民党と台湾の民主進歩党（民進党）は3日、日台与党間の「外務・防衛2プラス2」と銘打った外交、防衛担当議員の会合を台北で開催した。その後に行われた拡大政策会議と合わせ、海底ケーブルの安全確保などを巡り協議した。台湾周辺では中国の関与が疑われるケー