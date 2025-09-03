Maison de FLEURから、サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」15周年を祝う特別なアニバーサリーコレクションが登場します。団長の「シャッポ」と双子の“かたわれ”「スピカ」を主役に、バッグやポーチ、ぬいぐるみなど全6型をラインアップ。愛らしいデザインと上品さを兼ね備えた限定アイテムは、9月20日(土)より全国店舗や公式ECサイト「STRIPE CLUB」などで販売開始。数量限