俳優の木村多江（54）が1日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな食卓ショットを披露した。【写真】「全部作ったんです？」「料亭並みですね」彩り豊かな食卓ショット披露の木村多江これまでの投稿で、たびたび手料理を披露してきた木村。この日は「8月の思い出」と書き出し、色とりどりの夏らしい料理の写真を複数枚アップ。「そして9月。みなさん夏の疲れが出ませんように」とメッセージを送り、「優しい気持ちでスター