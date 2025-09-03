大相撲の幕内・伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）が3日、東京都墨田区の同部屋で同・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）らと10番取った。立ち合いから低く当たるなど存在感を発揮。「巡業では、そんなに激しい動きはできていないので、今日から徐々にやっていく。動きはそんなに悪くない」と語った。新しい稽古場で汗を流し、「暑いっすね」。これまでとの違いについては「稽古場が広くなって、周りで運動できるスペースが前のところよ