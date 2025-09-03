東京市場まとめ 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って下落した流れを引き継ぎ、日経平均は224円安の42,085円と反落で寄付きました。半導体関連銘柄に売りが出たことで、下げが優勢でのスタートとなるも、ドル円が円安方向に推移していることが相場を支え、緩やかながらも下げ幅を縮めて推移しました。一時16円安まで持ち直した日経平均は123円安の42,186円で前引けとなりました。後場は下げ幅を拡大する展開となりま