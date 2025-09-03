自爆テロの現場で破損した車両を調べる保安当局者ら＝2日、パキスタン南西部クエッタ（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン南西部クエッタで2日夜、自爆テロがあり、地元メディアなどによると少なくとも13人が死亡、30人前後が負傷した。地元政党の集会後に会場付近で発生し、政党関係者が巻き込まれた。犯行声明は出ていない。爆発は集会終了の約15分後、参加者が解散している際に起きた。政党の代表もいたが、無事だ