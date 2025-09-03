自民党の小泉進次郎農相は3日、森山裕幹事長ら党四役が退任意向を表明したことについて「非常に重いことだ。解党的出直しに取り組むと総括で位置付けた通りの行動をしなければいけない」と述べた。農林水産省で記者団に語った。