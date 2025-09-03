NPB(日本野球機構)が3日の公示を発表。首位ソフトバンクを現在、1ゲーム差で争う2位の日本ハムは柴田獅子投手、柳川大晟投手、アリエル・マルティネス選手を1軍登録し、山本拓実投手と有薗直輝選手を抹消しました。プロ1年目、高卒ルーキーの柴田投手は7月26日のロッテ戦で3回パーフェクトの鮮烈デビューを飾ると、続く8月23日の登板では2回2/3を1失点に抑えてプロ初ホールドをマーク。1軍では初となるビジターゲームで初勝利を飾