ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）が?イチロー超え?に迫っている。一時の不振を乗り越えて打率２割６分２厘、４８打点と奮闘しているが、打撃成績の中でナ・リーグ２位につけているのが、現在１０本の三塁打数だ。これは韓国メディア「ＦＴスポーツ」によると、２００５年にマリナーズ時代のイチロー氏（現会長付特別補佐兼インストラクター）が打ち立てた１２本の?アジア人選手記録?に迫るものだという。同メ