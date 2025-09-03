岐阜県中津川市で2日、帰宅中の男子高校生がクマに襲われてけがをしました。私たちができる対策について、クマの生態に詳しい岐阜大学応用生物科学部の淺野玄准教授に聞きました。 「岐阜県内は山が多く、どこにクマがいてもおかしくないくらい個体数が多く、分布域も広い。よほどの街中でない限り、山があるところはクマが出るかもと考えたほうがいい」 Q.事故が起きた午後7時過ぎは、クマにとってどのような時間帯？