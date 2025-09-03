熱帯低気圧が台風へと発達し西日本に近づく影響で、中国地方は明日4日(木)の午後から雨が降る見込みです。山口県や山陽で激しく降る所があるでしょう。また、向こう一週間は曇りや雨の日が多い見込みです。厳しい暑さが少しおさまるものの、湿気が多く体にこたえる暑さが続くでしょう。この先も万全な熱中症対策が必要です。熱帯低気圧は今夜(3日夜)には台風に発達今日3日(水)午後3時現在、熱帯低気圧は南大東島の南南東を北北西に