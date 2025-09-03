見事な復活劇である。今春から上半身のコンディション不良により戦線離脱していたヤクルトスワローズの村上宗隆選手（25）。7月下旬に1軍復帰するや連日のようにホームランを飛ばし、念願のメジャー入りに向けて着実に歩んでいる。＊＊＊【写真を見る】村上宗隆と顔がそっくり！九州学院の4番バッターだった弟・慶太さん「彼がいかに期待されているかが分かる」8月24日の阪神戦で今シーズン10本目となるホームランを放ち、