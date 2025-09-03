アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/03営業日時点＝ 上海銅 0.5％ 上海異形鉄筋 0.09％ 大連ポリエチレン 0.01％ 上海ゴム -0.06％ 大連とうもろこし -0.4％ 上海重油 -0.45％ ＊数値は前日比％