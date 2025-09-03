ドル円１４８円台後半、一時１４９円台乗せも戻す＝ロンドン為替 ロンドン序盤は総じてドル買いが優勢に始まっている。英３０年債利回りは５ｂｐ上昇の５．７４％と連日の上昇。ポンドドルの売りが主導する形でドルが買われている。ただ、足元ではドル買いは一服しており、昨日ほどの持続性はみられていない。 ドル円は一時149.14レベルまで高値を伸ばした。８月１日以来のドル高・円安水準となった。しかし、足元では14