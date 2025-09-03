Amazonで、バッファローのネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne(型番: NS-N100)」がセール価格で販売されている。9月3日15時に編集部が確認したところ、通常36,800円のところ10％ OFFの33,120円だった。 9月4日まで開催中の「スマイルSALE」と、11日まで開催されている「暮らし応援 夏祭りSALE」によるセール。 nasneは、ソニー・インタラクティブエン