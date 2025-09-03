スペイン８月サービス業ＰＭＩは５３．２（予想５４．５、前回５５．１） 同コンポジットＰＭＩは５３．７（予想５４．９、前回５４．７） スペインの民間部門経済は安定を維持しており、８月コンポジットＰＭＩが小幅に低下したにもかかわらず、良好な状態を保っている サービス部門は堅調な状態を維持している スペインの経済パフォーマンスは、特にユーロ圏の他国と比較した場合、依然として強い