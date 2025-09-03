ロッテのスティベン・アセベド外野手（23）が3日、出場選手登録された。ドミニカ共和国出身の右投げ右打ちの外野手で、育成契約でロッテ入り、7月31日に支配下契約を結んだ。ファームで打率・263、8本塁打、43打点の成績を残している打撃が最大のセールスポイント。「ほんとうに心からうれしく思ってますし、この機会をいただけたことに感謝しています。しっかり僕のできることを出して、チームの勝利に貢献できることを見て