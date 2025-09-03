佐伯警察署 大分県佐伯市内に住む60代の女性が約290万円をだまし取られるオレオレ詐欺の被害にあったことが分かりました。 警察によりますと8月下旬、女性の自宅の固定電話に大阪府にある携帯電話会社ショップのカスタマーセンター従業員を名乗る男から電話がかかり「あなたの携帯電話の料金が2か月支払われていないため、今後使えなくなります」などと言われました。 さらに、男は女性に対し、その携帯電話番